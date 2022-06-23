В Запорожской области российские войска демонтировали и украли крупнейшую в Украине солнечную электростанцию, расположенную около города Токмак.

Об этом со ссылкой на местных жителей сообщает Vlasti.net.

По словам горожан, солнечные панели разбирали, упаковывали и вывозили в течение длительного времени. Отмечается, что СЭС Тоkmak Solar Energy — это самая большая солнечная электростанция в Украине.

Ее площадь достигает 96 гектаров, что равняется 100 футбольным полям. Мощность станции составила 50 МВт.

Напомним, российские оккупанты украли и уничтожили оборудования из Чернобыльской АЭС на 135 миллионов долларов, некоторое оборудование, которое отследили благодаря GPS-трекерам, находится в Беларуси.