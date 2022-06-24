Советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана призывает Европейский Союз отказаться от новых санкций против России. Будапешт предлагает возобновить переговоры с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

По мнению советника Балаша Орбана, пока санкции ЕС создают больше проблем самому Евросоюзу, чем России.

— Мы бы рекомендовали остановить санкционный процесс… Мы видим, что чем больше санкции мы вводим, тем труднее нам. А Россия? Да, им тоже больно, но они держатся, и, более того, даже продвигаются в Украине... Да, у нас есть определенные достижения, но если так пойдет и дальше, если логично подумать — это закончится плохо для нас, — заявил он.

Советник также считает, что Европейскому Союзу необходимо изменить подход и начать вести переговоры с Россией.

— Поэтому нужно подумать о чем-то другом — мирных переговорах, прекращении огня, дипломатии. Это решение, которое мы предлагаем, — считает Балаш Орбан.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина имеет право защищатьсяот российского вторжения. Он также заявил, что Евросоюз должен медленно менять свою стратегию, потому что, если вслед за нефтью введут ограничения на газ, это будет иметь серьезные последствия, пишет HGV. Он пояснил, что война в Украине только частично ведет к росту цен, а дальнейший рост цен вызван введенными санкциями.