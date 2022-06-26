Утром в воскресенье, 26 июня, в Киеве прогремело несколько взрывов.

После серии взрывов в Шевченковском районе столицы проходит эвакуация жителей из двух домов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщает, что одна из российских ракет попала в жилой дом, произошел пожар.

На месте взрыва работают бригады скорой и спасатели.

Ранее сообщалось, что по Киеву было выпущено 5 крылатых ракет Х-22, одну уничтожили подразделения ПВО, остальные попали в объекты инфраструктуры.