В Польше с 1 июля отменят бесплатный проезд по железной дороге для беженцев из Украины: начиная с этой даты украинцы будут ездить на общих условиях.

Об этом сообщает польская железная дорога.

Так, с 26 февраля украинцы могли бесплатно ездить во 2-м классе поездов эконом-категорий TLK и IC. С начала июня эту возможность немного сократили: с тех пор бесплатный проезд действовал только на маршрутах в такие города (а также из них): Хелм, Дорогуск, Люблин, Грубешов, Перемышль, Загуж, Ярослав и Жешув.

Всего с 26 февраля услугами польской железной дороги воспользовались более 2,3 миллиона граждан Украины. Польша стала первой страной, которая на фоне полномасштабного российского вторжения позволила украинским беженцам бесплатно пользоваться своей железной дорогой.

Напомним, с 21 апреля в Польше выплачиваются пособия в размере 40 злотых в день гражданам, которые согласились принять беженцев из Украины.