На территории Николаевской области прошел обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Так, на подконтрольную Украине территорию вернулись 17 человек.

Как сообщает «Суспільне», среди освобожденных из российского плена один военный, остальные — гражданские, похищенные из разных городов.

Трое людей были возвращены с территории Российской Федерации. Среди людей, которых удалось вернуть, пятеро раненых.

В общей сложности, по информации нардепа Федора Вениславского, удалось обменять 14 российских военнопленных на 17 украинских. Это был 13-й обмен военнопленными между Украиной и Россией.

Напомним, в начале июня сообщалось, что часть тел защитников Мариуполя, погибших при обороне «Азовстали», удалось вернуть в Украину в обмен на трупы российских оккупантов.