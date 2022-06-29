Мэр Варшавы Рафал Тшасковский стал жертвой кибермошенников, которые с помощью технологии DeepFake, провели с ним разговор, выдавая себя за мэра Киева Виталия Кличко.

Об этом сообщает польская коммерческая радиостанция Radio ZET, передает Фокус.

Рафал Тшасковский признался, что необычный разговор с якобы Виталием Кличко вызвал у него подозрения. После завершения звонка, мэр Варшавы решил связаться с украинскими властями и уточнить ситуацию. Оказалось, что Кличко не проводил никаких телефонных разговоров в это время, после чего польская столичная мэрия уведомила об этом отдел по борьбе с киберпреступностью при полицейском управлении Варшавы.

Журналисты сообщают, что Рафалу Тшасковскому поступил звонок с официального адреса киевской мэрии, а в разговоре участвовал человек, лицо и голос которого обманчиво напоминали Виталия Кличко.

— Разговор не касался каких-либо деликатных вопросов, но я все равно решил проинформировать о случившемся польские службы безопасности и посольство Украины. Я уже несколько раз разговаривал с Виталием Кличко, и мы обсуждали в прямом эфире принципы сотрудничества в случае войны в Киеве, — рассказал в интервью Рафал Тшасковский.

Мэр Варшавы признался, что его также обманули, как и мэров Вены, Будапешта, Берлина и Мадрида, которые также провели с мошенниками телефонный разговор. Поэтому польская сторона планирует организовать видеовстречу всех обманутых мэров с настоящим Виталием Кличко, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной.

Напомним, ранее мошенник, выдававший себя за мэра Киева Виталия Кличко, связался по видеосвязи с бургомистром Берлина Франциской Гиффай и общался с ней полчаса.