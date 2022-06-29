Правительство Великобритании ввело новые санкции, которые затронут, в частности, ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Великобритании.

В санкционный список попал Владимир Потанин — «второй самый богатый человек россии» и владелец одной из крупнейших частных инвестиционных компаний РФ «Интеррос».

Санкции ввели также против Анны Цивилевой — двоюродной племянницы путина, супруги губернатора Кемеровской области РФ и фактической руководительницы российской угледобывающей компании АО «Колмар Групп». Под санкции Великобритании попала сама компания и муж Цивилевой — Сергей.

В санкционном списке оказался еще ряд российских чиновников. Также правительство Великобритании сообщило, что наложило санкции на группу российских лиц и компаний из-за их участия в репрессиях гражданского населения и поддержки режима Башара аль-Асада в Сирии.

Напомним, ранее Минфин США внес в санкционный список 17 российских граждан, которые причастны к агрессии РФ против Украины.