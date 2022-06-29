Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что после всего содеянного в Украине российского президента Путина не будет на ежегодном саммите «Большой двадцатки».

Его слова приводит Би-Би-Си.

Политик подчеркнул, что представители Москвы сейчас нежелательны на любом крупном мировом мероприятии — будь оно политического либо экономического характера.

— Я буду совершенно изумлен, если Путин явится туда лично. Я не думаю, что он приедет. Должны ли мы, западные страны, встать и уйти из G20? И оставить весь спор Китаю и России? Я думаю, что если вы пропускаете такое мероприятие, то остаетесь без возможность транслировать свою пропаганду, — акцентировал Борис Джонсон.

Напомним, Зеленского пригласили на саммит G20.