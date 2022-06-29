Европейской комиссии считают, что Евросоюз должен запретить ароматизированный табак для систем нагрева (ТВЭНы) после всплеска спроса на них.
Об этом заявила Стелла Кириакидес, еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, сообщает Bloomberg.
Запрет также поможет блоку продвинуться на пути к сокращению потребления табака до менее 5% населения к 2040 году, сказала Кириакидес.
Предложение будет рассмотрено Европейским советом и Европейским парламентом и вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале. Государства-члены получат восемь месяцев, чтобы имплементировать директиву в свое национальное законодательство.
«Профилактика всегда будет лучше, чем лечение», — добавила Кириакидес.
Ароматизированные табачные изделия давно стали предметом внимания общества, поскольку такие продукты могут быть направлены прежде всего на молодых потребителей.
Напомним, война в Украине затронула курильщиков из Германии. В стране наблюдается дефицит сигарет.
Европейской комиссии считают, что Евросоюз должен запретить ароматизированный табак для систем нагрева (ТВЭНы) после всплеска спроса на них.
Об этом заявила Стелла Кириакидес, еврокомиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов, сообщает Bloomberg.
Запрет также поможет блоку продвинуться на пути к сокращению потребления табака до менее 5% населения к 2040 году, сказала Кириакидес.
Предложение будет рассмотрено Европейским советом и Европейским парламентом и вступит в силу через 20 дней после публикации в Официальном журнале. Государства-члены получат восемь месяцев, чтобы имплементировать директиву в свое национальное законодательство.
«Профилактика всегда будет лучше, чем лечение», — добавила Кириакидес.
Ароматизированные табачные изделия давно стали предметом внимания общества, поскольку такие продукты могут быть направлены прежде всего на молодых потребителей.
Напомним, война в Украине затронула курильщиков из Германии. В стране наблюдается дефицит сигарет.