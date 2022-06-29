«Укрзалізниця» не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки в условиях полномасштабной войны РФ против Украины.

Об этом заявил глава правления УЗ Александр Камышин в ходе брифинга, сообщает Укрінформ.

— Тарифы на пассажирские перевозки не будут меняться. Это принципиальная позиция власти, которую мы тоже поддерживаем. Считаем, что наши пассажиры сегодня и так путешествуют в состоянии войны, и для них это довольно сложно. Многие из них вынуждены пользоваться железной дорогой, ведь закрыты авиаперевозки, усложнены автомобильные и автобусные перевозки, – отметил он.

Кроме того, отметил Александр Камышин, компания увеличила тарифы на грузовые перевозки на 70%, в том числе с тем, чтобы не допустить роста цен на пассажирские перевозки.

Напомним, «Укрзалізниця» отреагировала на возвращение пассажиров в Украину и назначила новый поезд №32/31 сообщением Перемышль — Запорожье.