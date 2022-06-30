Чешский бизнесмен Далибор Дедек в среду объявил о планах передать Украине два разведывательных беспилотника Bivoj, производимых местной компанией.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ČTK.

Из соображений безопасности производитель дронов не раскрывает ни названия, ни месторасположения. Соглашение о передаче беспилотников Дедек помог заключить через посольство Украины в Чехии.

— Первая задача беспилотника – предоставление точных данных, чтобы украинская артиллерия обеспечивала лучший результат, – объяснил бизнесмен.

Вместе с ними Украина получит станцию управления, рассчитанную на одного оператора на каждый дрон, трекиновую антенну или спутниковый модуль и взлетный механизм.

Отмечается, что общий вес Bivoj составляет 25 килограммов, а размах крыльев – 3,3 метра. Дрон может лететь на расстояние до 50-60 километров и собирать данные до шести часов. В Чехии беспилотник не получил сертификации, а в Украине он не нужен, говорит Далибор Дедек.

Чешская сторона стремится передать дроны Bivoj бесплатно. Стоимость одного беспилотника с системами управления составляет 30 миллионов крон. На сегодня удалось собрать 14 миллионов крон.

Кроме того, неназванная чешская компания разрабатывает боевой беспилотник – их планируется передать украинской стороне 10.

Пока она сосредотачивается на разработке разведывательных дронов, которые могут оказаться в Украине уже через несколько недель.

Напомним, премьер-министр Чехии Петр Фиала в обращении в среду вечером очертил план правительства по разрешению энергетического кризиса, вызванного сокращением поставок энергоресурсов из России и ростом цен на них.