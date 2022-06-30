Депутат-коллаборант Алексей Ковалев выжил после взрыва автомобиля и заявил, что покушение на него организовали украинские спецслужбы.

Российские СМИ опубликовали обращение коллаборанта в Telegram.

— В отношении меня, по моему мнению, была совершена диверсия специальными службами Украины в отношении гражданина Украины. Я жив и здоров, планирую приступить к своим прямым функциональным обязательствам с понедельника, — сказал он.

Напомним, что 22 июня в Херсоне взорвали автомобиль Алексея Ковалева. Факт взрыва подтвердил в эфире национального телемарафона начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Ранее нардеп Алексей Ковалёв, избранный от «Слуги народа» и выехавший в апреле в оккупированную Херсонскую область, публично признался в госизмене и сотрудничестве с оккупантами.

Алексея Ковалёва исключили из фракции «Слуги народа» из-за подозрения в госизмене. Теперь же в партии заявили, что инициируют лишение его мандата. Также там обратились к СБУ и Генпрокуратуре с просьбой как можно скорее передать дело в суд, предусмотрев конфискацию его имущества и активов.

Напомним, народный депутат Украины Игорь Негулевский опубликовал информацию о месторасположении мобильного госпиталя в Баштанке на Николаевщине. Спустя три дня оккупанты нанесли по нему ракетный удар.