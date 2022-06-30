Министерство финансов США заблокировало хранящиеся в тресте в Делавере активы более чем на 1 млрд долл. – в ведомстве пришли к выводу, что в этой организации держал средства российский олигарх Сулейман Керимов.

Об этом пишет Financial Times.

— Керимов использовал сложный ряд юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свой интерес к Heritage Trust, — заявило Министерство финансов США.

Там добавили, что средства «инвестировались в крупные государственные и частные американские компании и управлялись рядом американских инвестиционных компаний и фасилитаторов».

По данным Минфина США, бенефициаром Heritage Trust являлся Руслан Гаджиев, племянник Керимова, против которого в конце марта США ввели санкции. Ведомство не назвало американских компаний и лиц, связанных с трастом Керимова.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала деятельность компании российского олигарха, которая занималась масштабной добычей песка и щебня без уплаты налогов в госбюджет страты.