Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу смягчил свою позицию по поводу санкционной политики Европейского Союза, заявив, что не будет блокировать дальнейшие санкции, если они только не будут касаться «жизненно важных вопросов энергетической политики».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на западные СМИ.

Виктор Орбан подчеркнул, что будет блокировать какие-либо санкции в отношении российского газа, но считает неправильным «идти против течения» в неэнергетических вопросах — ведь это нецелесообразно в ЕС, основанном на «сотрудничестве, лояльности и взаимном доверии».

При этом Венгрия продолжает активно развивать общий энергетический проект с Россией — достройку атомной электростанции Пакш. Как заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, работы могут начаться уже в сентябре.

Напомним, у здания посольства Венгрии в Варшаве украинцы организовали акцию против политики Будапешта, который выполняет роль ключевого союзника Кремля в Евросоюзе.