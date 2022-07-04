Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентурную группу, которая собирала разведданные по обороне причерноморских районов.
Об этом сообщает спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Трое российских агентов были задержаны в ходе спецоперации в Николаевской области.
Они разведывали боевые позиции и перемещение подразделений ВСУ, а также геолокацию стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе. Для маскировки они использовали своих близких и местных жителей как информаторов.
— Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору посредством текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами. Для этого использовали заранее отработанные анонимные телеграммы-каналы, – сообщил Артем Дехтяренко.
По данным украинской спецслужбы, кроме сбора разведданных злоумышленники агитировали людей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления.
Таким образом, они пытались расшатывать обстановку в регионе и расширить круг своих подельников, подчеркнул спикер СБУ.
Указано, что во время обысков по месту нахождения российских агентов правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении за:
Напомним, что сотрудники СБУ задержали трех российских военных, которые скрывались в заброшенных зданиях вблизи Вознесенска.
Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентурную группу, которая собирала разведданные по обороне причерноморских районов.
Об этом сообщает спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Трое российских агентов были задержаны в ходе спецоперации в Николаевской области.
Они разведывали боевые позиции и перемещение подразделений ВСУ, а также геолокацию стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе. Для маскировки они использовали своих близких и местных жителей как информаторов.
— Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору посредством текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами. Для этого использовали заранее отработанные анонимные телеграммы-каналы, – сообщил Артем Дехтяренко.
По данным украинской спецслужбы, кроме сбора разведданных злоумышленники агитировали людей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления.
Таким образом, они пытались расшатывать обстановку в регионе и расширить круг своих подельников, подчеркнул спикер СБУ.
Указано, что во время обысков по месту нахождения российских агентов правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий.
В настоящее время задержанным сообщено о подозрении за:
Напомним, что сотрудники СБУ задержали трех российских военных, которые скрывались в заброшенных зданиях вблизи Вознесенска.