Служба безопасности Украины разоблачила российскую агентурную группу, которая собирала разведданные по обороне причерноморских районов.

Об этом сообщает спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Трое российских агентов были задержаны в ходе спецоперации в Николаевской области.

Они разведывали боевые позиции и перемещение подразделений ВСУ, а также геолокацию стратегических объектов критической инфраструктуры в регионе. Для маскировки они использовали своих близких и местных жителей как информаторов.

— Полученные сведения участники группы передавали своему российскому куратору посредством текстовых сообщений и фотоматериалов с координатами. Для этого использовали заранее отработанные анонимные телеграммы-каналы, – сообщил Артем Дехтяренко.

По данным украинской спецслужбы, кроме сбора разведданных злоумышленники агитировали людей поддержать оккупантов и оправдывали их преступления.

Таким образом, они пытались расшатывать обстановку в регионе и расширить круг своих подельников, подчеркнул спикер СБУ.

Указано, что во время обысков по месту нахождения российских агентов правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи с доказательствами незаконных действий.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении за:

ч. 3 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных сил Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали трех российских военных, которые скрывались в заброшенных зданиях вблизи Вознесенска.