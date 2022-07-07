Кильский институт мировой экономики (IfW) сообщает о снижении темпов международной помощи Украине в состоянии войны.

Об этом пишет издание Die Welt.

Уровень военной помощи пока не отвечает потребностям Вооруженных сил Украины, а предоставленной союзниками финансовой помощи недостаточно для стабилизации государственного бюджета Украины.

Согласно данным последнего отчета Ukraine Support Tracker, в последние недели объемы военной и финансовой помощи Украине значительно сократились. Наиболее проблемная ситуация с поставками оружия.

— Из-за мощных артиллерийских обстрелов Украина в первую очередь зависит от ракетных установок и гаубиц, чтобы защитить себя, — говорит Кристоф Требеш, директор исследовательского центра IfW.

Он отмечает, что количество не только предоставленного, но и обещанного вооружения значительно ниже сформулированных Украиной потребностей.

До войны, приводит пример специалист, в России было около 2 тысяч гаубиц. Пусть даже некоторые из них уже уничтожены или выведены из строя, но с конца января Украина получила от стран-партнеров только 182 гаубицы. В случае с реактивными системами залпового огня соотношение составляет 1 к 44.

В поставках оружия поражает большой разрыв между обещанной поддержкой и фактически оказанной поддержкой, говорится в отчете IfW.

Только Польша выполнила все обещания по поставкам и, например, отправила более 100 гаубиц KRAB из собственных запасов, хотя стране непосредственно угрожает сама Россия. Сейчас Словакия готовится передать 12 истребителей МиГ-29.

Финансовое состояние украинского госбюджета также далеко не стабильное, констатируют эксперты IfW.

— Финансовая помощь Украине все еще выплачивается слишком медленно, чтобы можно было стабилизировать бюджет страны в долгосрочной перспективе, — говорит Кристоф Требеш.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия больше не в силах атаковать более чем на одном направлении фронта.