Канада предоставит помощь в восстановлении железнодорожной инфраструктуры Украины.

Об этом Министерство инфраструктуры сообщило 29 сентября.

С начала полномасштабного вторжения России поврежден или потерян контроль на 6 тысячах километров путей железной дороги, разрушены полсотни мостов, перестали функционировать десятки вокзалов и станций. Украина и Канада договорились создать общую рабочую группу, которая определит проекты для сотрудничества — рассчитывают в ближайшее время начать воплощать их в жизнь.

В частности, Канадская тихоокеанская железнодорожная компания (CP) и Канадская национальная железная дорога (CN) окажут экспертную поддержку «Укрзалізниці» в вопросах управления железной дорогой, развития логистики и восстановления инфраструктуры.

Напомним, Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.