|Швидкість вітру:
|4.2 м/с
|Схід сонця:
|06:47
|Захід сонця:
|18:37
|Температура завтра:
|+25 C°
|Швидкість вітру:
|4.1 м/с
|Схід сонця:
|06:54
|Захід сонця
|18:42
|Температура завтра:
|+22 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41.2 грн
|41.7 грн
|EUR
|39.6 грн
|40.6 грн
Канада предоставит помощь в восстановлении железнодорожной инфраструктуры Украины.
Об этом Министерство инфраструктуры сообщило 29 сентября.
С начала полномасштабного вторжения России поврежден или потерян контроль на 6 тысячах километров путей железной дороги, разрушены полсотни мостов, перестали функционировать десятки вокзалов и станций. Украина и Канада договорились создать общую рабочую группу, которая определит проекты для сотрудничества — рассчитывают в ближайшее время начать воплощать их в жизнь.
В частности, Канадская тихоокеанская железнодорожная компания (CP) и Канадская национальная железная дорога (CN) окажут экспертную поддержку «Укрзалізниці» в вопросах управления железной дорогой, развития логистики и восстановления инфраструктуры.
Напомним, Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.
Канада предоставит помощь в восстановлении железнодорожной инфраструктуры Украины.
Об этом Министерство инфраструктуры сообщило 29 сентября.
С начала полномасштабного вторжения России поврежден или потерян контроль на 6 тысячах километров путей железной дороги, разрушены полсотни мостов, перестали функционировать десятки вокзалов и станций. Украина и Канада договорились создать общую рабочую группу, которая определит проекты для сотрудничества — рассчитывают в ближайшее время начать воплощать их в жизнь.
В частности, Канадская тихоокеанская железнодорожная компания (CP) и Канадская национальная железная дорога (CN) окажут экспертную поддержку «Укрзалізниці» в вопросах управления железной дорогой, развития логистики и восстановления инфраструктуры.
Напомним, Дания отозвалась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Мэтте Фредериксен.