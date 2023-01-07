В городе Буча Киевской области 6 января при поддержке посольства Казахстана открыли «юрту несокрушимости», в которой есть пункт обогрева на случай блекаута.

Об этом сообщили в Бучанском городском совете.

В горсовете рассказали, что в день открытия в юрте, несмотря на похолодание, «господствовала теплая и дружеская атмосфера, было вкусно и музыкально-патриотично». Людей угощали пловом и горячим чаем с печеньем, а выступала для присутствующих группа «Музыкальные дети Бучи».

Как отмечается, открытие состоялось благодаря поддержке посольства Казахстана в Украине и народного депутата, главы депутатской группы межпарламентских связей с Казахстаном Сергея Нагорняка.

— Символично, что именно в Буче смонтирован первый в стране пункт обогрева, переданный для поддержки жителей города. Жители этого массива имеют пункт обогрева во время блекаута. Спасибо казахскому народу и бизнесменам за поддержку! — говорят в горсовете.

Напомним, на протяжении последней недели 2022 года «Пунктами несокрушимости» воспользовались более 62 тысяч человек.