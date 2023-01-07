Россияне могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища, чтобы замедлить продвижение сил обороны Украины на этом участке фронта.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.

Там уверяют, что к оккупированному Сватовому приехало российское инженерно-саперное подразделение. Он должен изучить возможность взрывания дамбы.

Центр сопротивления отмечает, что в подрыве оккупанты планируют обвинить Украину. Такие действия нецелесообразны и не изменяют ситуацию на фронте — они только разрушают украинскую инфраструктуру, подчеркивают Центр. А еще там добавляют, что россияне могут использовать подрыв дамбы в качестве повода для депортации местного населения.

Напомним, российские оккупанты заменяли Каховскую ГЭС еще в апреле, а на этой неделе выполнили работы по дополнительному минированию шлюзов и опор.