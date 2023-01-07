Россияне могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища, чтобы замедлить продвижение сил обороны Украины на этом участке фронта.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.
Там уверяют, что к оккупированному Сватовому приехало российское инженерно-саперное подразделение. Он должен изучить возможность взрывания дамбы.
Центр сопротивления отмечает, что в подрыве оккупанты планируют обвинить Украину. Такие действия нецелесообразны и не изменяют ситуацию на фронте — они только разрушают украинскую инфраструктуру, подчеркивают Центр. А еще там добавляют, что россияне могут использовать подрыв дамбы в качестве повода для депортации местного населения.
Напомним, российские оккупанты заменяли Каховскую ГЭС еще в апреле, а на этой неделе выполнили работы по дополнительному минированию шлюзов и опор.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Россияне могут взорвать дамбу Сватовского водохранилища, чтобы замедлить продвижение сил обороны Украины на этом участке фронта.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.
Там уверяют, что к оккупированному Сватовому приехало российское инженерно-саперное подразделение. Он должен изучить возможность взрывания дамбы.
Центр сопротивления отмечает, что в подрыве оккупанты планируют обвинить Украину. Такие действия нецелесообразны и не изменяют ситуацию на фронте — они только разрушают украинскую инфраструктуру, подчеркивают Центр. А еще там добавляют, что россияне могут использовать подрыв дамбы в качестве повода для депортации местного населения.
Напомним, российские оккупанты заменяли Каховскую ГЭС еще в апреле, а на этой неделе выполнили работы по дополнительному минированию шлюзов и опор.