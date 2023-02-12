В Николаеве планируют перерабатывать строительный мусор, образовавшийся в результате разрушений от взрывов и обстрелов, чтобы использовать его для подсыпания ям на дорогах или восстановления поврежденных объектов.

Об этом рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бездольный, пишут « НикВести ».

По информации городского головы Александра Сенкевича в Николаеве в результате ракетных обстрелов полностью разрушены 30 многоквартирных и 70 частных жилых домов. Еще более 800 – повреждены . Как известно, образовавшийся из-за взрывов и обстрелов строительный мусор состоит из остатков различных по структуре и происхождению материалов, и это затрудняет его переработку. Потому город планирует приобрести специальную установку для ресайклинга таких отходов.

— Если сейчас свозить этот весь мусор есть большой риск, что он там будет очень долго лежать. Мы хотим получить или приобрести установки по переработке отходов, чтобы их сразу вывозить, перерабатывать, а затем использовать на подсыпку ям или на работы по восстановлению пострадавших объектов, чтобы оно сразу шло в дело, – прокомментировал Дмитрий Бездольный.

Директор департамента ЖКХ добавил, что на законодательном уровне уже установлены места вывоза строительных отходов.

- Совместно с Николаевской ОВА было определено место. В ближайшее время начнется вывоз этого мусора и его последующая переработка, – сказал Дмитрий Бездольный.