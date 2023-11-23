Норвегія припускає, що може піти за прикладом Фінляндії і закрити єдиний пропускний пункт на кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере.

На запитання журналістів, чи доцільно наслідувати приклад фінів і закрити кордон з Росією, прем’єр відповів, що це зроблять «у разі потреби».

Йонас Гар Стере додав, що Норвегія уважно стежить за ситуацією на кордоні Фінляндії та Естонії з Росією.

Останнім часом Фінляндія почала блокувати в’їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в’їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

Глава Європейської ради Шарль Мішель підтримав рішення Фінляндії закрити пункти пропуску східного кордону з РФ через ситуацію зі зростанням мігрантів.