Держсекретар США розповів про план «А» і план «Б» стосовно завершення війни

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Білого дому має план із двох етапів для завершення війни в Україні.

Про це він розповів у ефірі CBS News

Він пояснив, що «план А» передбачає припинення вогню, що дозволить сторонам перейти до «плану Б» — другого етапу, який полягає в організації переговорів для знаходження способу «назавжди покласти край цій війні таким чином, щоб мир був довготривалим і враховував потреби всіх сторін».

Він додав, що може йтися не про безпосередній діалог, а так звану «човникову дипломатію». Мета цього етапу — знайти рішення, яке буде стабільним і враховуватиме потреби всіх сторін. Другий етап переговорів, за словами Рубіо, буде надзвичайно складним, але він неможливий без першого.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп виклав пост про те, що він мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. У Білому домі уточнили, що з ним говорив спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а не американський лідер.

Також Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець США Стів Віткофф під час візиту до Москви не чекав годинами зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Повідомлення про це він назвав «фейковими новинами».