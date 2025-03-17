  • понеділок

    17 березня, 2025

  • 4.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 17 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 4.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Держсекретар США розповів про план «А» і план «Б» стосовно завершення війни

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERSДержавний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Білого дому має план із двох етапів для завершення війни в Україні.

Про це він розповів у ефірі CBS News

Він пояснив, що «план А» передбачає припинення вогню, що дозволить сторонам перейти до «плану Б» — другого етапу, який полягає в організації переговорів для знаходження способу «назавжди покласти край цій війні таким чином, щоб мир був довготривалим і враховував потреби всіх сторін».

Він додав, що може йтися не про безпосередній діалог, а так звану «човникову дипломатію». Мета цього етапу — знайти рішення, яке буде стабільним і враховуватиме потреби всіх сторін. Другий етап переговорів, за словами Рубіо, буде надзвичайно складним, але він неможливий без першого.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що планує поговорити з главою Росії Володимиром Путіним у вівторок і обговорити припинення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп виклав пост про те, що він мав розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. У Білому домі уточнили, що з ним говорив спецпредставник з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а не американський лідер.

Також Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець США Стів Віткофф під час візиту до Москви не чекав годинами зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Повідомлення про це він назвав «фейковими новинами».

Останні новини про: Росія

Росія передала США список вимог для припинення війни проти України, — Reuters
У Росії заявили, що мирний договір може передбачати «неозброєних спостерігачів» в Україні
Рубіо розповів про плани США щодо завершення війни в Україні
Реклама

Читайте також:

новини

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть купити будівлю для потреб ДЄЗ «Пілот»: у мерії вивчать доцільність придбання

Аліна Квітко
новини

«Це не відповідає реальності», — директорка інтернату на Миколаївщині заперечила те, що евакуйованих дітей не пускали в укриття під час тривог

Аліса Мелік-Адамян
новини

Поліція ідентифікувала ще одного росіянина, який знущався над жителями окупованої Миколаївщини

Аліса Мелік-Адамян
новини

У систему DREAM включили проєктів з відбудови Миколаївщини вже на ₴41,10 млрд

Анна Гакман

Останні новини про: Росія

Рубіо розповів про плани США щодо завершення війни в Україні
У Росії заявили, що мирний договір може передбачати «неозброєних спостерігачів» в Україні
Росія передала США список вимог для припинення війни проти України, — Reuters

«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

У Миколаєві змінюють маршрут трамвая №3 через ремонт колій

3 години тому

Трамп заявив, що у вівторок обговорить з Путіним припинення війни в Україні

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні