Росія стягнула 50 тисяч військових до кордону з Харківщиною, — Sky News

Ілюстративне фото Facebook/ЗСУ

Російські війська концентруються біля кордону з Харківською областю, що може свідчити про підготовку до наступу на Харків або Суми. Аналітики нагадують, що ці міста раніше згадувалися у погрозах Кремля під час переговорів у Стамбулі.

Про це повідомляє Sky News.

За оцінками, біля кордону зібрано близько 50 тисяч військових, більшість із них зосереджені неподалік Харкова. Росія стягнула сили після витіснення українських військ із прикордонних територій Курської області.

Британський військовий аналітик Майкл Кларк вважає, що Росія має кількамісячний період для активних бойових дій, поки погодні умови не ускладнять наступ. Він припускає, що російські війська можуть спробувати прорватися до Харкова, Сум або захопити території, які ЗСУ звільнили восени 2022 року.

За даними начальника штабу 13-ї бригади «Хартія» Андрія Помагайбуса, наразі ворог здійснює лише обмежені атаки, які не приносять результатів. Водночас спостерігається явна підготовка до більш активних дій.

Експерт Королівського інституту оборонних досліджень Джек Вотлінг вважає, що Росія може поступово нарощувати інтенсивність атак без масштабного застосування важкої техніки. Він також зазначає, що запаси російської бронетехніки та артилерії швидко зменшуються і можуть бути вичерпані до середини осені.

Нагадаємо, що під час телефонної розмови з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп визнав, що Володимир Путін не має наміру зупиняти війну в Україні, оскільки вважає, що Росія перемагає.