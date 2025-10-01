  • середа

Вознесенськ та Баштанка отримали відзнаку «Місто-герой України»

Вознесенськ та Баштанка офіційно отримали відзнаку «Місто-герой України».

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 вересня, підписав відповідний Указ №720/2025. 

Вознесенськ та Баштанка отримали відзнаку «Місто-герой України». Скриншот Указу ПрезидентаВознесенськ та Баштанка отримали відзнаку «Місто-герой України». Скриншот Указу Президента

Документ відзначає подвиг, масовий героїзм та стійкість мешканців міст, які захищали свої громади під час відсічі збройній агресії РФ.

Указ набирав чинності з дня його опублікування. Крім Вознесенська та Баштанки, до списку також увійшли ще 14 міст з різних прифронтових регіонів України.

Нагадаємо, що 24 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Миколаєву відзнаки «Місто-герой України».

Читайте статтю «МикВісті»: «Як проходила Битва за Вознесенськ 2-3 березня: ЗСУ та ТрО героїчно відстояли місто, довелося підірвати мости».

У Миколаєві дружини загиблих військових зможуть безкоштовно їздити у транспорті
Зеленський: Запорізька АЕС сьомий день працює на резервних генераторах, один із них уже зламався
Росія з 2022 року запустила по Україні майже 50 тисяч «Шахедів», — ЗМІ
