Вознесенськ та Баштанка офіційно отримали відзнаку «Місто-герой України».

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 30 вересня, підписав відповідний Указ №720/2025.

Вознесенськ та Баштанка отримали відзнаку «Місто-герой України». Скриншот Указу Президента

Документ відзначає подвиг, масовий героїзм та стійкість мешканців міст, які захищали свої громади під час відсічі збройній агресії РФ.

Указ набирав чинності з дня його опублікування. Крім Вознесенська та Баштанки, до списку також увійшли ще 14 міст з різних прифронтових регіонів України.

Нагадаємо, що 24 березня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Миколаєву відзнаки «Місто-герой України».

