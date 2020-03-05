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В рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
В Укравтодоре отметили, что на данный момент на участке в районе Капустино (км 198 — км 235) выполняются работы по стабилизации влаги почвенного покрова, фрезерование и разборка основы дорожного покрытия, а также обустройство грунтосмесительных узлов и заготовка материала.
Как рассказал в комментарии НикВести исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый, в рамках ремонта трассы «Александровка - Кропивницкий - Николаев», участок в районе Капустино является самым большим и дорогостоящим.
— В марте у нас начался ремонт на многих участках. У нас работают разные подрядные организации и все ведут подготовительные работы. На данном этапе говорится об участке, который находиться в районе Капустино, чтоб было понятно. На этом участке идут работы полным ходом. Этот участок самый большой, - сказал Владислав Невеселый.
Стоит отметить, что на ремонт данного участка предусмотрено финансирование в 1 миллиард 162 миллиона 550 тысяч гривен в то время, как ремонт автодороги Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев», в целом, составляет 1 миллиард 776 миллионов 658 тысяч гривен.
— Постановлением Кабинета Министров Украины №3️6 от 29 января 2020 предусмотрен капитальный ремонт трассы Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев» в этом году (1 миллиард 776 миллионов 658 тысяч гривен), - сообщили в Укравтодоре.
Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев» и Н-11 «Днепр - Николаев».
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В рамках проекта «Большого строительства дорог» начались работы по капитальному ремонту трассы Н-14 «Николаев - Кропивницкий» в районе села Капустино, стоимостью 1 миллиард 162 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
В Укравтодоре отметили, что на данный момент на участке в районе Капустино (км 198 — км 235) выполняются работы по стабилизации влаги почвенного покрова, фрезерование и разборка основы дорожного покрытия, а также обустройство грунтосмесительных узлов и заготовка материала.
Как рассказал в комментарии НикВести исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый, в рамках ремонта трассы «Александровка - Кропивницкий - Николаев», участок в районе Капустино является самым большим и дорогостоящим.
— В марте у нас начался ремонт на многих участках. У нас работают разные подрядные организации и все ведут подготовительные работы. На данном этапе говорится об участке, который находиться в районе Капустино, чтоб было понятно. На этом участке идут работы полным ходом. Этот участок самый большой, - сказал Владислав Невеселый.
Стоит отметить, что на ремонт данного участка предусмотрено финансирование в 1 миллиард 162 миллиона 550 тысяч гривен в то время, как ремонт автодороги Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев», в целом, составляет 1 миллиард 776 миллионов 658 тысяч гривен.
— Постановлением Кабинета Министров Украины №3️6 от 29 января 2020 предусмотрен капитальный ремонт трассы Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев» в этом году (1 миллиард 776 миллионов 658 тысяч гривен), - сообщили в Укравтодоре.
Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования государственного значения, которые будут отремонтированы в 2020 году. В список вошли трассы Н-14 «Александровка - Кропивницкий - Николаев» и Н-11 «Днепр - Николаев».