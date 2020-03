Последний пациент, лечившийся от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго, выписан из больницы 4 марта.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила о прекращении вспышки этого острого вирусного заболевания, которая длилась в течение 19 месяцев. За этот период вирус убил 2264 человека и заразил еще около 1200, что сделало его второй по величине вспышкой Эболы в истории, передает Аljazeera.

The last patient being treated for Ebola in the DR Congo has been discharged