В Греции правительство вводит в трех префектурах Ахайя, Илия и Закинтос экстренные меры профилактики из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны, передает Reuters.

Отмечается, что на два дня закрываются школы, театры кинотеатры, музеи и археологические памятники, приостанавливается проведение спортивных мероприятий.

— Также эти меры включают приостановление работы всех государственных и частных учебных заведений всех уровней... на период с 5 по 6 марта 2020 года, - сообщили в министерстве.

Через 48 часов меры могут быть пересмотрены - в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране.

Ранее сообщалось, что в результате заражения коронавирусом COVID-19 в Испании скончался пожилой мужчина, он стал второй жертвой заболевания в этой стране.