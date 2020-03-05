Сотрудница государственного предприятия «Виноградная долина» Майя Часовских рассказала, что в течение последних трех лет новоназначенные директора предпрятия доводили его до уничтожения.

Об этом стало известно на заседании сессии Николаевского облатного совета сегодня, 5 марта, сообщают НикВести.

По ее словам, на сегодняшний день из 70 человек, которые ранее работали в совхозе, осталось около 10.

— Каждый директор, только то и делал, что воровал. На сегодняшний день из 70 человек, которые работали ранее, остались только сторожа. Новвый директор, который у нас сейчас, у него работает три бухгалтера, кассир, он сам, его заместитель и три сторожа в конторе, и сейчас они еще вызовут 5-6 трактористов — это все, кто им нужен. Как нам жить? Мне уезжать из дома, потому что приехали и хотят нас обокрасть? Все у нас забрать. Это невозможно. Люди добрые, помогите нам. Мы были в Киеве и нам обещали, что все будет хорошо, — сказала Майя Часовских.

Она рассказала, что после того как с должности уволили Николая Подгородинского, который проработал директором около 30 лет, им прислали нового директора и люди разделились на два лагеря: тех, кому при новом руководстве жить стало хорошо и тех, кто выживал.

— Он дал хорошие премии своим подчиненным и они теперь везде пишут письма и хотят его вернуть, и им вообще все равно, что будет с простими людьми. Они купили себе квартиры в Николаеве, Одессе и очень хотят обратно Суровцева. А мы — простые люди, просто хотим жить, получать зарплаты, которые получали, и просто жить и иметь ту стабильность, что у нас была при Подгородинском. Мы просим, не надо нам чужих и.о., дайте нам своего, того, который был. У него 31 год стажа, он знает как работать. Когда нам было очень трудно, нам государство не подарило ни одной гривны, мы как-то сами по себе все это подымали. Мучились и тяжело нам было. Но мы выжили. А тепер наше государство хочет нас обокрасть, а иначе это не назвать, - сказала Майя Часовских.

Ранее, сотрудница государственного предприятия «Виноградная долина» Майя Часовских пожаловалась, что в течение двух последних лет на предприятии поменяли шесть директоров, а само предприятие находится в убыточном состоянии.

