Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области совместно с Налоговой милицией области обнаружили подпольный цех по производству алкогольной продукции в Корабельном районе Николаева.

Об этом НикВести сообщил источник в Управлении СБУ в Николаевской области.

Как стало известно, 5 марта 2020 года на основании решения следственного судьи были проведены обыски по месту незаконного изготовления алкоголя, его хранения с целью сбыта — обыски проводились в домах, гаражах, а также машинах, которыми перевозили алкоголь.

Стоит отметить, что следственные действия проводились совместно с оперативными сотрудниками ОРВ Херсонского пограничного отряда под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области в рамках расследования уголовного дела по статье 204 УК Украины.

В ходе обысков правоохранители изъяли оборудование, на котором массово изготавливали алкогольную продукцию, алкоголь и спирт. Стоит отметить, что из незаконного оборота изъяли 1754,5 литров алкогольной продукции и 950 литров спирта.

Досудебное расследование продолжается, назначены соответствующие экспертизы, на изъятое наложено арест.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска на территории «Первомайского специализированного карьера» в селе Мигия на Николаевщине обнаружили незаконный асфальтный завод.