Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) опубликовало самую подробную в истории панораму Марса.

Она состоит из 1200 фото, а ее разрешение — 1,8 миллиарда мегапикселей, пишет hromadske.

На фото — область Глен Торридон, которая расположена на склоне горы Шарп.

Панораму сделал марсоход Curiosity. Он фотографировал поверхность «красной планеты» с 24 ноября по 1 декабря 2019 года.

Напомним, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о старте в марте текущего года нового набора астронавтов поколения Artemis.