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Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) опубликовало самую подробную в истории панораму Марса.
Она состоит из 1200 фото, а ее разрешение — 1,8 миллиарда мегапикселей, пишет hromadske.
На фото — область Глен Торридон, которая расположена на склоне горы Шарп.
Панораму сделал марсоход Curiosity. Он фотографировал поверхность «красной планеты» с 24 ноября по 1 декабря 2019 года.
Напомним, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о старте в марте текущего года нового набора астронавтов поколения Artemis.
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Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) опубликовало самую подробную в истории панораму Марса.
Она состоит из 1200 фото, а ее разрешение — 1,8 миллиарда мегапикселей, пишет hromadske.
На фото — область Глен Торридон, которая расположена на склоне горы Шарп.
Панораму сделал марсоход Curiosity. Он фотографировал поверхность «красной планеты» с 24 ноября по 1 декабря 2019 года.
Напомним, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о старте в марте текущего года нового набора астронавтов поколения Artemis.