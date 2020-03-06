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Четыре новых случая коронавируса подтвердили в Польше.
Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на польское радио.
Один из зараженных путешествовал на автобусе по маршруту Дюссельдорф-Ольштын — том самом, на котором приехал мужчина, который первым в стране заразился коронавирусом.
Еще два зараженных — жители Щецина, вернувшиеся из Северной Италии, куда ездили кататься на лыжах.
Четвертый человек, у которого тесты дали положительный результат, находится во Вроцлаве, а коронавирус мог подхватить в Британии.
До сих пор в Польше был зафиксирован один случай коронавируса.
Ранее сообщалось, что Украина вводит ограничения при пересечении линии разграничения с временно неподконтрольными территориями Донбасса из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.
Напомним также, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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Четыре новых случая коронавируса подтвердили в Польше.
Об этом заявил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на польское радио.
Один из зараженных путешествовал на автобусе по маршруту Дюссельдорф-Ольштын — том самом, на котором приехал мужчина, который первым в стране заразился коронавирусом.
Еще два зараженных — жители Щецина, вернувшиеся из Северной Италии, куда ездили кататься на лыжах.
Четвертый человек, у которого тесты дали положительный результат, находится во Вроцлаве, а коронавирус мог подхватить в Британии.
До сих пор в Польше был зафиксирован один случай коронавируса.
Ранее сообщалось, что Украина вводит ограничения при пересечении линии разграничения с временно неподконтрольными территориями Донбасса из-за угрозы распространения китайского коронавируса.
Напомним, вечером 5 марта в Черновицкой области во всех школах, училищах и высших учебных заведениях ввели карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19.
Отметим, что в Черновицкой области подтвердили один случай болезни COVID-19, и есть еще несколько подозрений у людей, которые недавно вернулись из стран Европы.
Ранее сообщалось, что в Николаеве госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус — диагноз не подтвердился, еще двух человек проверяют.
Напомним также, что на территории Николаевской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19.
Ранее, 28 февраля, в Николаевском международном аэропорту прошли учения по отработке алгоритма действий при обнаружении человека с подозрением на коронавирус.
Как сообщалось ранее, вероятнее всего, в Украине обнаружат больше случаев заболевания коронавирусной инфекцией.