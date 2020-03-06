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Всемирная организация здравоохранения обсудила возможность проведения Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей из-за нового типа коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает The New York Times.
Сообщается, что на прошлой неделе ВОЗ приняла участие в телефонной конференции с десятками медицинских работников международных спортивных федераций, которые проводят соревнования во время Олимпиады.
Также стороны обсудили в каких случаях при проведении соревнований риск заражения особенно велик.
Официальный представитель ВОЗ Тарика Язаревич констатировал, что организация не может давать или не давать разрешения на проведение любых спортивных мероприятий, а лишь выступает с предложениями и рекомендациями по мерам санитарного контроля.
Издание отмечает, что проведение Олимпийских игр без зрителей и возмещение стоимости билетов может обойтись организаторам в Токио примерно в 850 миллионов долларов.
Напомним, УЕФА не исключает отмену Евро-2020 из-за коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения обсудила возможность проведения Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей из-за нового типа коронавируса COVID-19.
Об этом сообщает The New York Times.
Сообщается, что на прошлой неделе ВОЗ приняла участие в телефонной конференции с десятками медицинских работников международных спортивных федераций, которые проводят соревнования во время Олимпиады.
Также стороны обсудили в каких случаях при проведении соревнований риск заражения особенно велик.
Официальный представитель ВОЗ Тарика Язаревич констатировал, что организация не может давать или не давать разрешения на проведение любых спортивных мероприятий, а лишь выступает с предложениями и рекомендациями по мерам санитарного контроля.
Издание отмечает, что проведение Олимпийских игр без зрителей и возмещение стоимости билетов может обойтись организаторам в Токио примерно в 850 миллионов долларов.
Напомним, УЕФА не исключает отмену Евро-2020 из-за коронавируса.