Всемирная организация здравоохранения обсудила возможность проведения Летних Олимпийских игр 2020 года в Токио без зрителей из-за нового типа коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что на прошлой неделе ВОЗ приняла участие в телефонной конференции с десятками медицинских работников международных спортивных федераций, которые проводят соревнования во время Олимпиады.

Также стороны обсудили в каких случаях при проведении соревнований риск заражения особенно велик.

Официальный представитель ВОЗ Тарика Язаревич констатировал, что организация не может давать или не давать разрешения на проведение любых спортивных мероприятий, а лишь выступает с предложениями и рекомендациями по мерам санитарного контроля.

Издание отмечает, что проведение Олимпийских игр без зрителей и возмещение стоимости билетов может обойтись организаторам в Токио примерно в 850 миллионов долларов.

Напомним, УЕФА не исключает отмену Евро-2020 из-за коронавируса.