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В Монголии и Панаме выявили первые случаи заражения коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом в стране.
Отмечается, что заболевший прибыл 2 марта в Монголию из Франции транзитом через Москву. В настоящее время его поместили на карантин. Самочувствие пациента оценивается как стабильное.
Также два гражданина Монголии, находившиеся в непосредственной близости с иностранцем, пренебрегли советами специалистов и покинули территорию аймака (территориально-административная единица в Монголии, - ред.) Дорноговь. В связи с этим оба будут привлечены к юридической ответственности за нарушения правил и карантина из-за коронавируса.
О выявлении коронавируса в Панаме заявил президент страны Лаурентино Кортисо Коэн.
— После применения всех протоколов ВОЗ мы можем подтвердить первый случай COVID-19 в нашей стране... Мы обнаружили его рано, в связи с чем можем сохранять спокойствие, - написал он.
Напомним, единственной страной входящей в ЕС, где еще не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, остается Кипр.
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В Монголии и Панаме выявили первые случаи заражения коронавирусом.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом в стране.
Отмечается, что заболевший прибыл 2 марта в Монголию из Франции транзитом через Москву. В настоящее время его поместили на карантин. Самочувствие пациента оценивается как стабильное.
Также два гражданина Монголии, находившиеся в непосредственной близости с иностранцем, пренебрегли советами специалистов и покинули территорию аймака (территориально-административная единица в Монголии, - ред.) Дорноговь. В связи с этим оба будут привлечены к юридической ответственности за нарушения правил и карантина из-за коронавируса.
О выявлении коронавируса в Панаме заявил президент страны Лаурентино Кортисо Коэн.
— После применения всех протоколов ВОЗ мы можем подтвердить первый случай COVID-19 в нашей стране... Мы обнаружили его рано, в связи с чем можем сохранять спокойствие, - написал он.
Напомним, единственной страной входящей в ЕС, где еще не зафиксированы случаи заражения коронавирусом, остается Кипр.