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Чтобы инфицированный коронавирусом полностью выздоровел, необходимо до шести недель.
Об этом заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передаёт РБК-Украина.
Кроме того, в ВОЗ отметили, что пока не существует лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.
— Чтобы выздороветь от этой болезни, может потребоваться до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой формы, могут потребоваться месяцы, чтобы выздороветь, - информирует Майк Райан.
Напомним, что Испания вводит дополнительные меры в связи с ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране до 1204 человек.
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Чтобы инфицированный коронавирусом полностью выздоровел, необходимо до шести недель.
Об этом заявил исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, передаёт РБК-Украина.
Кроме того, в ВОЗ отметили, что пока не существует лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные могут выздороветь при должном уходе и лечении симптомов.
— Чтобы выздороветь от этой болезни, может потребоваться до шести недель. Людям, которые страдают от очень тяжелой формы, могут потребоваться месяцы, чтобы выздороветь, - информирует Майк Райан.
Напомним, что Испания вводит дополнительные меры в связи с ростом числа заражений коронавирусом COVID-19 в стране до 1204 человек.