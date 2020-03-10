В Министерстве иностранных дел граждан Украины призывают временно воздержаться от поездок в Италию, в связи с обострением эпидемической ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

— В связи с дальнейшим обострением эпидемической ситуации, связанной с распространением в Италии заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV), Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в Итальянскую Республику, - сказано в сообщении.

Украинцам, которые уже находятся в Италии, в МИД рекомендуют проявлять повышенное внимание и осторожность.

— Ограничить перемещение внутри страны и мест проживания, избегать скоплений людей, а также сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее консульское учреждение Украины или зарегистрироваться на сайте, - сказано в сообщении.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии на карантин всех регионов страны из-за эпидемии коронавируса COVID-19.