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Папа Римский Франциск попросил священников набраться мужества и продолжать посещать инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщает УНН.
— Папа Франциск во время мессы сегодня сказал, что он попросил священников набраться мужества посещать больных коронавирусом, - сообщили в СМИ.
Сообщается, что Папа Франциск каждое утро появляется в прямом эфире из своей частной резиденции.
— Помолим Господа за наших священников, чтобы они имели смелость выходить к больным, принести им силу Божьего Слова и Евангелия и сопровождать медицинских работников, волонтеров в той работе, которую они делают, - рассказал Папа Франциск.
Напомним, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19.
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Папа Римский Франциск попросил священников набраться мужества и продолжать посещать инфицированных коронавирусом.
Об этом сообщает УНН.
— Папа Франциск во время мессы сегодня сказал, что он попросил священников набраться мужества посещать больных коронавирусом, - сообщили в СМИ.
Сообщается, что Папа Франциск каждое утро появляется в прямом эфире из своей частной резиденции.
— Помолим Господа за наших священников, чтобы они имели смелость выходить к больным, принести им силу Божьего Слова и Евангелия и сопровождать медицинских работников, волонтеров в той работе, которую они делают, - рассказал Папа Франциск.
Напомним, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19.