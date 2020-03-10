Папа Римский Франциск попросил священников набраться мужества и продолжать посещать инфицированных коронавирусом.

Об этом сообщает УНН.

— Папа Франциск во время мессы сегодня сказал, что он попросил священников набраться мужества посещать больных коронавирусом, - сообщили в СМИ.

Сообщается, что Папа Франциск каждое утро появляется в прямом эфире из своей частной резиденции.

— Помолим Господа за наших священников, чтобы они имели смелость выходить к больным, принести им силу Божьего Слова и Евангелия и сопровождать медицинских работников, волонтеров в той работе, которую они делают, - рассказал Папа Франциск.

Напомним, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19.