Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, объявляет о приостановке расписания полетов в/из, внутри Италии после решения итальянского правительства распространить карантин на всю страну.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что с 11 марта по 8 апреля Ryanair отменяет все внутренние рейсы по Италии, а с 13 марта по 8 апреля — международные рейсы.

«Сегодня все пострадавшие пассажиры получили на электронную почту уведомления об отмене рейсов. Пассажиры, ищущие репатриацию, могут получить бесплатный переход на более ранний рейс Ryanair, который выполняется до полуночи 13 марта. Пострадавшие пассажиры смогут выбрать между полным возмещением или кредитом на перелет, который можно использовать на рейсах Ryanair в течение следующих 12 месяцев», — отметили в компании.

Напомним, Ryanair объявляла о приостановлении с 10 марта по 8 апреля внутренних рейсов только с аэропортов на севере Италии.

Также авиакомпания SkyUp с 5 марта отменила авиасообщение с итальянским городом Турин из-за распространения коронавируса на севере Италии. Пассажирам, которые уже купили билеты на эти рейсы, предлагают сдать их или обменять на другие.

Ранее сообщалось, что в Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из страны, где зафиксирован случай COVID-19.