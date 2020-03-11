40-летний Адам Кастильехо стал вторым человеком в истории, которого удалось вылечить от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

По словам врачей, с момента, когда мужчина прекратил прием антиретровирусных препаратов, прошло уже 30 месяцев. Следов повторного появления вируса в его организме не обнаружено, передает ВВС.

— Следы вирусных частиц, которые могут самостоятельно проникать в иммунные клетки и заражать их, не появлялись в крови, а также спинномозговой жидкости, кишечнике или в лимфе пациента в течение 30 месяцев. Мы считаем, что теперь можно говорить, что пациент вылечился от ВИЧ, — говорят медики.

Диагноз Кастильехо поставили еще в 2003 году, когда ему было 23 года. Справиться с ВИЧ ему помогла операция по пересадке стволовых клеток спинного мозга, которую три года назад мужчине сделали в рамках лечения рака - еще одной диагностированной у него болезни.

Донор стволовых клеток, которые пересадили Кастильехо, имел редкую генетическую мутацию, которая не позволяет некоторым видам ВИЧ заражать клетки иммунной системы.

В 2007 году похожая операция помогла вылечить от ВИЧ американца Тимоти Брауна, также известного как «берлинский пациент».

О втором - вероятно успешном - случае лечения ВИЧ впервые заговорили год назад, однако имя пациента оставалось неизвестным. В СМИ его называли «лондонским пациентом». По мнению врачей, его можно считать излеченным от ВИЧ, хотя говорить о том, что вирус не вернется, со 100% уверенностью все же нельзя.

Несмотря на второй успешный пример, когда пациентов удается вылечить от ВИЧ, говорить об универсальном методе лечения нельзя, предупреждают специалисты. Операции, которые перенесли Тимоти Браун и Адам Кастильехо, являются очень сложными и проводятся только в крайнем случае, к тому же - для лечения онкологических заболеваний, а не ВИЧ.

Кроме того, очень непростой задачей является подбор донора, но даже его наличие не гарантирует результата.

Напомним, в прошлом году в США ученые впервые за 19 лет обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека. Исследованием занимались ученые из лаборатории Abbott Laboratories и университета Миссури.