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Словения планирует закрыть свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявило правительство во вторник.
Об этом сообщает Reuters.
Границу закроют, когда появятся необходимые «технические и административные условия».
— Мы не будем закрывать границу для перевозки грузов, поскольку это может вызвать дополнительный экономический ущерб, — заявило правительство в Twitter-сообщении, добавив, что до сих пор в Словении было подтверждено 34 случая коронавируса.
Ранее во вторник министерство иностранных дел советовало всем словенским гражданам, находящимся в Италии, вернуться домой. Италия страдает от самой тяжелой вспышки коронавируса в Европе - 10149 инфицированных и 631 погибший.
Австрия также устанавливает контроль в регионах Каринтия и Тироль на границе с Италией и будет запрещать въезд тем, кто прибыл из Италии без медицинской справки о состоянии здоровья.
Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подписал в понедельник вечером указ, распространяющий все меры предосторожности, принятые в воскресенье в районах Северной Италии, на всю страну, чтобы «сдержать распространение вируса».
Как сообщалось, в течение дня 10 марта в больницу Черновцов госпитализировали сразу трех человек с подозрением на коронавирус.
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Словения планирует закрыть свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявило правительство во вторник.
Об этом сообщает Reuters.
Границу закроют, когда появятся необходимые «технические и административные условия».
— Мы не будем закрывать границу для перевозки грузов, поскольку это может вызвать дополнительный экономический ущерб, — заявило правительство в Twitter-сообщении, добавив, что до сих пор в Словении было подтверждено 34 случая коронавируса.
Ранее во вторник министерство иностранных дел советовало всем словенским гражданам, находящимся в Италии, вернуться домой. Италия страдает от самой тяжелой вспышки коронавируса в Европе - 10149 инфицированных и 631 погибший.
Австрия также устанавливает контроль в регионах Каринтия и Тироль на границе с Италией и будет запрещать въезд тем, кто прибыл из Италии без медицинской справки о состоянии здоровья.
Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подписал в понедельник вечером указ, распространяющий все меры предосторожности, принятые в воскресенье в районах Северной Италии, на всю страну, чтобы «сдержать распространение вируса».
Как сообщалось, в течение дня 10 марта в больницу Черновцов госпитализировали сразу трех человек с подозрением на коронавирус.