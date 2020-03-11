Словения планирует закрыть свою границу с Италией для некоммерческого движения, чтобы предотвратить распространение коронавируса, заявило правительство во вторник.

Об этом сообщает Reuters.

Границу закроют, когда появятся необходимые «технические и административные условия».

— Мы не будем закрывать границу для перевозки грузов, поскольку это может вызвать дополнительный экономический ущерб, — заявило правительство в Twitter-сообщении, добавив, что до сих пор в Словении было подтверждено 34 случая коронавируса.

Ранее во вторник министерство иностранных дел советовало всем словенским гражданам, находящимся в Италии, вернуться домой. Италия страдает от самой тяжелой вспышки коронавируса в Европе - 10149 инфицированных и 631 погибший.

Австрия также устанавливает контроль в регионах Каринтия и Тироль на границе с Италией и будет запрещать въезд тем, кто прибыл из Италии без медицинской справки о состоянии здоровья.

Глава итальянского правительства Джузеппе Конте подписал в понедельник вечером указ, распространяющий все меры предосторожности, принятые в воскресенье в районах Северной Италии, на всю страну, чтобы «сдержать распространение вируса».

Как сообщалось, в течение дня 10 марта в больницу Черновцов госпитализировали сразу трех человек с подозрением на коронавирус.