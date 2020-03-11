В Лондоне арестовали недвижимость экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которая оказалась собственностью внука и дочери президента.

Об этом сообщает BBC News Русская Служба.

Как сообщает издание арестованное в прошлом году недвижимое имущество оказалась собственностью дочери и внука казахского лидера Нурсултана Назарбаева. Их обязали доказать законное происхождение более 100 миллионов долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы.

— Хорошо охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром на одной из самых дорогих улиц страны Бишопс-авеню, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси были арестованы по запросу британских правоохранительных органов весной прошлого года. Тогда власти сообщали, что недвижимость связана с политически заметной фигурой, но не называли ни адресов, ни имен, - отмечает издание.

Теперь, Дарига Назарбаева и ее старший сын Нурали Алиев должны доказать законное происхождение средств, на которые была куплена недвижимость.

Напомним ,в феврале 2019 года высокий суд Англии и Уэльса арестовал два особняка, принадлежащих украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.