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В Лондоне у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает The Guardian.
Мать ребенка за несколько дней до родов доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Результаты теста матери подтвердили наличие коронавируса.
Через минуты после рождения ребенку также сделали анализ на Covid-19, который оказался положительным.
Неизвестно, когда заразился ребенок: в утробе или при рождении. Ребенок остается в университетской больнице Северного Миддлсекса в изоляторе, а мать перевели в специализированный инфекционный центр.
Персоналу, тесно контактировавшему с матерью и младенцем, рекомендовали самостоятельно изолироваться.
Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.
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В Лондоне у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус.
Об этом сообщает The Guardian.
Мать ребенка за несколько дней до родов доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Результаты теста матери подтвердили наличие коронавируса.
Через минуты после рождения ребенку также сделали анализ на Covid-19, который оказался положительным.
Неизвестно, когда заразился ребенок: в утробе или при рождении. Ребенок остается в университетской больнице Северного Миддлсекса в изоляторе, а мать перевели в специализированный инфекционный центр.
Персоналу, тесно контактировавшему с матерью и младенцем, рекомендовали самостоятельно изолироваться.
Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.