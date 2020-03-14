В Лондоне у новорожденного ребенка обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает The Guardian.

Мать ребенка за несколько дней до родов доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Результаты теста матери подтвердили наличие коронавируса.

Через минуты после рождения ребенку также сделали анализ на Covid-19, который оказался положительным.

Неизвестно, когда заразился ребенок: в утробе или при рождении. Ребенок остается в университетской больнице Северного Миддлсекса в изоляторе, а мать перевели в специализированный инфекционный центр.

Персоналу, тесно контактировавшему с матерью и младенцем, рекомендовали самостоятельно изолироваться.

Напомним, что Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире. Помимо этого, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о закрытии границ на две недели.