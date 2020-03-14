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Несколько сотен человек сегодня, 14 марта вышли на протест в Париже из-за недовольства президентом Эммануэлем Макроном.
О протестах сообщила парижская полиция, пишет Reuters.
Стоит отметить, что в стране действует запрет правительства на массовые собрания более 100 человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Во время акции «Желтых жителей» между ними и правоохранителями произошли столкновения. Полиция провела 679 проверок и задержала 17 человек.
Субботние протесты прошли за день до местных выборов во Франции. Они важны для президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку многие французы возмущены его пенсионной реформой.
— Мы должны были прийти в этот день, чтобы сказать Макрону, что мы все еще здесь и мы не согласимся на его пенсионную реформу, - сказал один из участников акции.
Напомним, что в Лондоне и других городах мира начались протесты экоактивистов, которые, как ожидается, продлятся две недели. В первый же день лондонская полиция задержала более 200 человек.
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Несколько сотен человек сегодня, 14 марта вышли на протест в Париже из-за недовольства президентом Эммануэлем Макроном.
О протестах сообщила парижская полиция, пишет Reuters.
Стоит отметить, что в стране действует запрет правительства на массовые собрания более 100 человек из-за угрозы распространения коронавируса.
Во время акции «Желтых жителей» между ними и правоохранителями произошли столкновения. Полиция провела 679 проверок и задержала 17 человек.
Субботние протесты прошли за день до местных выборов во Франции. Они важны для президента Франции Эммануэля Макрона, поскольку многие французы возмущены его пенсионной реформой.
— Мы должны были прийти в этот день, чтобы сказать Макрону, что мы все еще здесь и мы не согласимся на его пенсионную реформу, - сказал один из участников акции.
Напомним, что в Лондоне и других городах мира начались протесты экоактивистов, которые, как ожидается, продлятся две недели. В первый же день лондонская полиция задержала более 200 человек.