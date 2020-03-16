Сотрудники Секретариата ООН с 16 марта и до 12 апреля из-за распространения коронавируса будут работать удаленно, если в их присутствии не будет острой необходимости.

Об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш, передает «Интерфакс-Украина».

«Я принял решение о том, что с понедельника 16 марта и по воскресенье 12 апреля 2020 года все сотрудники (Секретариата ООН — ИФ) будут работать дистанционно, кроме тех случаев, когда их физическое присутствие в здании требуется для выполнения принципиально важной работы», — говорится в заявлении генсекретаря.

Отмечается, что «через три недели ООН произведет оценку необходимости поддержания или сокращения нынешнего уровня числа сотрудников в здании».

В заявлении подчеркивается, что ООН при этом не прекращает свою работу.

«Сотрудники штаб-квартиры продолжат предоставлять необходимую поддержку деятельности наших представительств и миссий на земле, а также процессу межгосударственного взаимодействия», — заявил Антониу Гутерриш.

На прошлой неделе постпредство Филиппин при ООН в Нью-Йорке сообщило, что одна из сотрудниц миссии заболела коронавирусом. В письме миссии отмечалось, что диппредставительство в связи с этим было закрыто, а сотрудникам дано распоряжение соблюдать карантин. «Мы предполагаем, что все мы были заражены», — подчеркивалось в сообщении.

14 марта несколько источников в штаб-квартире Организации сообщили «Интерфаксу», что более 50 дипломатических миссий при ООН в Нью-Йорке полностью или частично перешли на дистанционный режим работы из-за вспышки коронавируса.

По словам одного из собеседников агентства, «в свете информации о первом случае заражения в дипкорпусе и последовавших решений генсекретаря ООН, касающихся отмены мероприятий и введения мер предосторожности из-за распространения коронавируса, представительства государств при Организации одно за одним стали отправлять своих сотрудников домой».

«На настоящий момент известно о как минимум 53 миссиях, частично или даже полностью перешедших на удаленный режим работы. Есть основания предполагать, что соответствующие меры в скором времени примет подавляющее большинство постпредств», — сказал другой источник.

В городе Нью-Йорк на настоящий момент зафиксировано 154 случая заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Одессе закрывают заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения. Остаются работать только продовольственные магазины и аптеки.

Напомним, что городской голова Львова Андрей Садовый объявил о закрытии в городе большинства заведений.

Также сообщалось, что Минздрав планирует обязать больницы переносить плановые операции из-за коронавируса.

Также ранее министр здравоохранения Илья Емец предложил ограничить передвижения внутри страны и массовые собрания более 10 человек.

Отметим, что с 17 марта будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.