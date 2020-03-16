В качестве ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса с 18 марта правительство Грузии закрывает границы страны для въезда иностранных граждан.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение принято на заседании Координационного совета по предотвращению распространения коронавируса под руководством премьер-министра Георгия Гахария.

— Наши граждане, которые находятся за границей, смогут вернуться на родину с помощью осуществляемых авиарейсов, - сообщил в понедельник на брифинге советник премьер-министра по вопросам внешней политики Ираклий Чиковани.

По его словам, Координационный совет также принял решение о закрытии всех горных курортов Грузии.

— Было также принято решение дать рекомендации всем кафе, ресторанам и барам ограничить деятельность только сервисом выноса готовой продукции, - сказал Ираклий Чиковани.

Он также сообщил, что Координационный совет рекомендовал гражданам, возраст которых превышает 70 лет, максимально избегать людных мест и максимально попытаться изолироваться.

Напомним, Венгрия закроет свои границы для международных пассажиров, запретить культурные и спортивные мероприятия и учреждения и ограничит часы работы ресторанов.