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В качестве ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса с 18 марта правительство Грузии закрывает границы страны для въезда иностранных граждан.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение принято на заседании Координационного совета по предотвращению распространения коронавируса под руководством премьер-министра Георгия Гахария.
— Наши граждане, которые находятся за границей, смогут вернуться на родину с помощью осуществляемых авиарейсов, - сообщил в понедельник на брифинге советник премьер-министра по вопросам внешней политики Ираклий Чиковани.
По его словам, Координационный совет также принял решение о закрытии всех горных курортов Грузии.
— Было также принято решение дать рекомендации всем кафе, ресторанам и барам ограничить деятельность только сервисом выноса готовой продукции, - сказал Ираклий Чиковани.
Он также сообщил, что Координационный совет рекомендовал гражданам, возраст которых превышает 70 лет, максимально избегать людных мест и максимально попытаться изолироваться.
Напомним, Венгрия закроет свои границы для международных пассажиров, запретить культурные и спортивные мероприятия и учреждения и ограничит часы работы ресторанов.
В качестве ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса с 18 марта правительство Грузии закрывает границы страны для въезда иностранных граждан.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение принято на заседании Координационного совета по предотвращению распространения коронавируса под руководством премьер-министра Георгия Гахария.
— Наши граждане, которые находятся за границей, смогут вернуться на родину с помощью осуществляемых авиарейсов, - сообщил в понедельник на брифинге советник премьер-министра по вопросам внешней политики Ираклий Чиковани.
По его словам, Координационный совет также принял решение о закрытии всех горных курортов Грузии.
— Было также принято решение дать рекомендации всем кафе, ресторанам и барам ограничить деятельность только сервисом выноса готовой продукции, - сказал Ираклий Чиковани.
Он также сообщил, что Координационный совет рекомендовал гражданам, возраст которых превышает 70 лет, максимально избегать людных мест и максимально попытаться изолироваться.
Напомним, Венгрия закроет свои границы для международных пассажиров, запретить культурные и спортивные мероприятия и учреждения и ограничит часы работы ресторанов.