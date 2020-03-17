По состоянию на 04:30 по киевскому времени вторника, в мире насчитывается 174 тысяч 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7085 тысяч, поправились более 79 тысяч человек.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на газету South China Morning Post.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 13 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлен 21 новый заболевший, из них 20 — люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

Общее число инициированных на материковой части китайской территории с декабря прошлого года составило 80,881 тыс., по состоянию на утро вторника, число больных в остальных странах мира на 12568 превысило число больных в Китае, достигнув, по данным South China Morning Post, 93453.

До 2158 увеличилось в минувший понедельник число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 349 случаев смертельного исхода вызываемого инфекцией заболевания. Всего в стране инфицировано 24747.

В Иране зафиксировано 14991 случаев заболевания (скончались 853), Испании — 9191, Южной Корее — 8320 (81), Франции — 6633 (148), Германии — 6012 (14), США — 3689 (68), Швейцарии — 1563 (13), Великобритании — 1543 (55), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) — 1510 (31), Норвегии — 1256 (три), Нидерландах — 1132 (20), Австрии — 1016 (3).

Менее 1 тыячи случаев заражения коронавирусом зафиксированы в 141 стране и районе мира.

На сегодняшний день, в Украине уже 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 — летальный (у пожилой женщины с Житомирщины).

Вчера вечером сообщили о 2 новых случаях в столице. Один их заболевших коронавирусом в Киеве — студент, который контактировал с женщиной, умершей от COVID-19 на Житомирщине. Второй случай — женщина, которая недавно вернулась с отдыха на французском курорте.

Как сообщалось, у двоих больных коронавирусом жителей Черновицкой области в настоящее время нет лихорадки, а их общее состояние улучшается.