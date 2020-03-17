Корабельный районный суд Николаева, по материалам СБУ, приговорил к 7 годам лишения свободы 4 бывшим участникам организованной преступной группировки, который занимались сбытов наркотиков.

Об этом сообщает пресс-центр Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

Суд установил, что злоумышленники входили в ОПГ, сформированную по этническому признаку с межрегиональными и транснациональными связями. При этом установлено, что группировка изготавливала и продавала заказчикам партии наркотического «зелья» (экстракт маковой соломки, ангидрит уксусной кислоты и опий ацетилированный) в особо крупных размерах.

— Решением суда фигуранты уголовного производства признаны виновными по части 3 статьи 307 (незаконное производство, изготовление и сбыт наркотических веществ, совершенное организованной группой в крупном размере) и части 3 статьи 311 (незаконное производство, изготовление или сбыт прекурсоров, совершенное организованной группой или в крупном размере) Уголовного кодекса Украины и приговорены к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины принадлежащего им имущества каждый, - сказано в сообщении.

Напомним, что на Николаевщине с начала 2019 года полицейские изъяли более 100 килограммов наркотиков стоимостью более чем 3 миллиона гривен по ценам «черного рынка».