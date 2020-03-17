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Глава общественного здравоохранения Германии заявил, что пандемия коронавируса может занять до двух лет, в зависимости от того, когда будет разработана вакцина против инфекции.
Об этом сообщает Reuters.
Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что от пандемии пострадают 60 – 70% населения планеты. При этом, большинство людей смогут выздороветь и у них появится иммунитет. Смягчить такой прогноз сможет только изобретение вакцины.
— Мы предполагаем, что на это уйдет около двух лет, – заявил он.
В том случае, если бы карантинные меры в Германии не были введены, то в этой стране могли бы быть миллионы случаев заражения коронавирусной инфекцией.
На данный момент в Германии один из пяти случаев — серьезный, потому медикам следует вдвое увеличить интенсивность терапии.
Напомним, что эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллионов человек.
Глава общественного здравоохранения Германии заявил, что пандемия коронавируса может занять до двух лет, в зависимости от того, когда будет разработана вакцина против инфекции.
Об этом сообщает Reuters.
Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер считает, что от пандемии пострадают 60 – 70% населения планеты. При этом, большинство людей смогут выздороветь и у них появится иммунитет. Смягчить такой прогноз сможет только изобретение вакцины.
— Мы предполагаем, что на это уйдет около двух лет, – заявил он.
В том случае, если бы карантинные меры в Германии не были введены, то в этой стране могли бы быть миллионы случаев заражения коронавирусной инфекцией.
На данный момент в Германии один из пяти случаев — серьезный, потому медикам следует вдвое увеличить интенсивность терапии.
Напомним, что эпидемия коронавируса в Великобритании продлится до следующей весны и может привести к госпитализации 7,9 миллионов человек.