В Чикаго из-за эпидемии коронавируса на карантин закрыли океанариум Shedd Aquarium. Поскольку посетителей теперь нет, персонал решил выпустить на волю пингвинов. Птицы свободно гуляют по залам и с любопытством рассматривают рыб в аквариумах.

Об этом сообщает Chicago Tribune. Видеозаписи с прогуливающимися пингвинами океанариум публикует в Twitter.

«Теперь, когда нет посетителей, смотрители придумывают разные способы развлечь животных. Мы показываем им новые занятия и новую еду, заставляем двигаться, а также поощряем их исследовать территорию и вести себя как в естественной среде обитания», — рассказал представитель океанариума изданию.

А теперь посмотрите, как пара хохлатых пингвинов Эдвард и Энни вышагивают по океанариуму, внимательно осматривая все на своем пути.

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве приостановили работу все общественные заведения.

Также в Киеве закрыли все заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. В Одессе и Львове с сегодняшнего дня закрыты все заведения общепита, торговые центры и другие публичные заведения, кроме продовольственных магазинов и аптек.