В Чикаго из-за эпидемии коронавируса на карантин закрыли океанариум Shedd Aquarium. Поскольку посетителей теперь нет, персонал решил выпустить на волю пингвинов. Птицы свободно гуляют по залам и с любопытством рассматривают рыб в аквариумах.

Об этом сообщает Chicago Tribune. Видеозаписи с прогуливающимися пингвинами океанариум публикует в Twitter.

А теперь посмотрите, как пара хохлатых пингвинов Эдвард и Энни вышагивают по океанариуму, внимательно осматривая все на своем пути.

While this may be a strange time for us, these days feel normal for animals at Shedd. Our caregivers are constantly providing new experiences for the animals to explore and express their natural behaviors with. Let us know what penguin activities you would like to see! (3/3) pic.twitter.com/ftlow7iPHl