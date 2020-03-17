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Грузинские священники 17 марта освятили главные улицы Тбилиси святой водой, чтобы таким образом попросить Бога о защите от пандемии коронавируса.
Видео действа опубликовало Радио Свобода.
Отмечается, что по состоянию на 17 марта в Грузии зарегистрировано 34 случая заболеваний этой инфекцией. Один пациент выздоровел и более 1000 человек находятся в карантине.
Напомним, в Радомышле Житомирской области провели дезинфекцию автовокзала и церкви в связи со смертью женщины от последствий коронавируса.
Как известно, 13 марта, в Житомирской области умерла 71-летней женщина, у которой 12 марта диагностировали коронавирусное заболевание COVID-19.
Грузинские священники 17 марта освятили главные улицы Тбилиси святой водой, чтобы таким образом попросить Бога о защите от пандемии коронавируса.
Видео действа опубликовало Радио Свобода.
Отмечается, что по состоянию на 17 марта в Грузии зарегистрировано 34 случая заболеваний этой инфекцией. Один пациент выздоровел и более 1000 человек находятся в карантине.
Напомним, в Радомышле Житомирской области провели дезинфекцию автовокзала и церкви в связи со смертью женщины от последствий коронавируса.
Как известно, 13 марта, в Житомирской области умерла 71-летней женщина, у которой 12 марта диагностировали коронавирусное заболевание COVID-19.