Грузинские священники 17 марта освятили главные улицы Тбилиси святой водой, чтобы таким образом попросить Бога о защите от пандемии коронавируса.

Видео действа опубликовало Радио Свобода.

Отмечается, что по состоянию на 17 марта в Грузии зарегистрировано 34 случая заболеваний этой инфекцией. Один пациент выздоровел и более 1000 человек находятся в карантине.

Напомним, в Радомышле Житомирской области провели дезинфекцию автовокзала и церкви в связи со смертью женщины от последствий коронавируса.

Как известно, 13 марта, в Житомирской области умерла 71-летней женщина, у которой 12 марта диагностировали коронавирусное заболевание COVID-19.