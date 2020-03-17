|Скорость ветра:
|2.1 м/с
|Восход солнца:
|06:00
|Заход солнца:
|18:00
|Температура завтра:
|+11 C°
|Скорость ветра:
|0.5 м/с
|Восход солнца:
|06:06
|Заход солнца:
|18:06
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.7 грн
|29.2 грн
|EUR
|30 грн
|32 грн
Николаевский городской голова Александр Сенкевич сегодня, 17 марта, подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках.
Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.
Запрет будет действовать с 18 марта по 3 апреля.
— С целью недопущения возможных правонарушений, которые могут возникнуть в связи с вышеупомянутыми ограничениями, руководством исполкома направлено письмо в управление патрульной полиции в Николаевской области о принятии необходимых профилактических и превентивных мер, а в случае возникновения конфликтных ситуаций - по обеспечению охраны общественного порядка, — сказано в сообщении.
Горожан просят с пониманием относиться к вынужденным ограничениям, соблюдать правила безопасности и быть взаимовежливыми.
Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с 17 марта приостановили работу все общественные заведения.
Николаевский городской голова Александр Сенкевич сегодня, 17 марта, подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках.
Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.
Запрет будет действовать с 18 марта по 3 апреля.
— С целью недопущения возможных правонарушений, которые могут возникнуть в связи с вышеупомянутыми ограничениями, руководством исполкома направлено письмо в управление патрульной полиции в Николаевской области о принятии необходимых профилактических и превентивных мер, а в случае возникновения конфликтных ситуаций - по обеспечению охраны общественного порядка, — сказано в сообщении.
Горожан просят с пониманием относиться к вынужденным ограничениям, соблюдать правила безопасности и быть взаимовежливыми.
Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с 17 марта приостановили работу все общественные заведения.