Николаевский городской голова Александр Сенкевич сегодня, 17 марта, подписал распоряжение запретить перевозку более 10 пассажиров в электротранспорте, автобусах и маршрутках.

Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета.

Запрет будет действовать с 18 марта по 3 апреля.

— С целью недопущения возможных правонарушений, которые могут возникнуть в связи с вышеупомянутыми ограничениями, руководством исполкома направлено письмо в управление патрульной полиции в Николаевской области о принятии необходимых профилактических и превентивных мер, а в случае возникновения конфликтных ситуаций - по обеспечению охраны общественного порядка, — сказано в сообщении.

Горожан просят с пониманием относиться к вынужденным ограничениям, соблюдать правила безопасности и быть взаимовежливыми.

Напомним, в связи с угрозой распространения вирусной инфекции COVID-19, в Николаеве с 17 марта приостановили работу все общественные заведения.